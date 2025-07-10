Акробат цирка на Фонтанке чуть не погиб во время номера

Акробат цирка на Фонтанке чуть не погиб во время номера В цирке на Фонтанке акробат упал из-за поломки турника на сцене

Во время номера в питерском цирке на Фонтанке сломался турник, из-за чего акробат упал на сцену, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в первом акте вечернего представления «Бурлеск» заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

Уточняется, что три гимнаста выполняли трюк на круговом турнике, когда конструкция неожиданно сломалась. Один из акробатов жестко приземлился на пол, ударившись спиной и затылком.

Несмотря на падение, артист нашел силы самостоятельно встать, поблагодарил зрителей и ушел за кулисы. Пока нет информации о его состоянии.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил проект закона о штрафах за жестокое обращение с животными в цирках, зоопарках, а также дельфинариях. Документ направлен на повышение ответственности за содержание животных.

До этого правительство одобрило инициативу о значительном увеличении штрафных санкций за нарушение правил содержания животных. Предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают повышение максимальных штрафов до 50 тысяч рублей для физических лиц, 300 тысяч для должностных лиц и 500 тысяч рублей для организаций.