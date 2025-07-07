В России штрафы за неправильное содержание животных могут вырасти в 20 раз

В России штрафы за неправильное содержание животных могут вырасти в 20 раз За нарушение содержания животных в России могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

Правительство России одобрило инициативу о значительном увеличении штрафных санкций за нарушения правил содержания животных, сообщает ТАСС. Предлагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают повышение максимальных штрафов до 50 тысяч рублей для физических лиц, 300 тысяч для должностных лиц и 500 тысяч рублей для организаций.

В настоящее время размер взысканий варьируется от 1,5 до 15 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя. Дополнительно в проекте содержится предложение продлить срок давности привлечения к ответственности с двух месяцев до трех лет.

Данная законодательная инициатива направлена на усиление защиты населения от нападений животных. В сопроводительных документах говорится, что с 2018 по 2024 год было зафиксировано порядка 670 тысяч случаев нападений на детей, включая случаи с летальным исходом.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил NEWS.ru, что курение на общих балконах многоэтажных домов может повлечь административную ответственность с наложением штрафа до 1,5 тысячи рублей. Такие действия рассматриваются как нарушение антитабачного законодательства, направленного на защиту здоровья граждан от воздействия табачного дыма.