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07 июля 2025 в 06:30

Россиянам рассказали, какими проблемами грозит курение на общем балконе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: за курение на общих балконах грозит штраф до 1500 рублей

Фото: Александр Иванов/РИА Новости

Курение на общих балконах в многоквартирных домах может привести к штрафу до 1500 рублей, так как это нарушает закон о защите здоровья граждан от табачного дыма, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, ситуация, когда табачный дым из квартиры проникает в общие или соседние квартиры, может квалифицироваться как нарушение санитарных и жилищных норм.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещает курение на лестничных клетках, в лифтах, коридорах, в том числе на общих балконах. Нарушение влечет административную ответственность с наложением штрафа от 500 до 1500 рублей. Если табачный дым из квартиры проникает в общий коридор или соседние помещения, это может квалифицироваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, а также как причинение вреда здоровью и имуществу других граждан, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что курение в собственной квартире не запрещено законом. Однако, по его словам, ситуация, когда дым проникает в другие помещения через вентиляцию, может стать основанием для жалобы в Роспотребнадзор.

Прямого запрета на курение в пределах квартиры нет. Тем не менее если последствия этого действия выходят за пределы частного пространства, например, через систему вентиляции или при длительном проветривании, это может стать основанием для защиты интересов соседей. В случае систематического нарушения этих норм соседи вправе обратиться в Роспотребнадзор, — резюмировал Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что полный запрет на курение табака в России может привести к увеличению потребления конопли. По его словам, ограничительные меры не только не решают проблему табакокурения, но и создают предпосылки для перехода людей на более вредные вещества.

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