Радикулит — симптомы, профилактика, как лечить: клинические рекомендации

Термин «радикулит» (радикулопатия) дословно означает воспаление корешка спинномозгового нерва. Современная медицина под этим чаще понимает комплекс симптомов, возникающих при сдавлении, раздражении или повреждении корешка спинномозгового нерва на выходе из позвоночного канала. Терапевт Видновской больницы Зарема Тен рассказала NEWS.ru, как избежать неприятного недуга.

8 главных причин радикулита

Остеохондроз позвоночника с осложнениями: протрузия или грыжа межпозвонкового диска — самая частая причина (сдавливает корешок). Спондилез: костные разрастания (остеофиты) по краям позвонков сужают отверстия. Спондилоартроз: артроз фасеточных суставов, их увеличение и воспаление могут сдавливать корешки. Спондилолистез: смещение позвонка вперед или назад относительно нижележащего. Стеноз позвоночного канала: сужение канала, где проходят корешки. Травмы позвоночника: переломы, вывихи, посттравматические деформации. Воспалительные заболевания: острый или хронический спондилит (например при болезни Бехтерева). Инфекции: опоясывающий герпес (вызывает воспаление ганглия корешка), реже — другие инфекции (менингорадикулит). Опухоли: доброкачественные или злокачественные новообразования позвоночника или оболочек нерва.

Главные симптомы радикулита

Симптомы радикулита напрямую зависят от того, какой корешок поражен, и включают характерную комбинацию — боль, которая стреляет и отдает в различные органы. Корешковая боль (радикулярная) — главный и самый яркий симптом. Она острая, пронизывающая, жгучая, «электрическая». Она распространяется строго по ходу пораженного нерва.

При поражении пояснично-крестцового отдела: боль идет из поясницы через ягодицу вниз по задней или боковой поверхности бедра, в голень и стопу, часто по наружному краю стопы или в пятку/пальцы.

При поражении шейного отдела: боль из шеи идет в затылок, лопатку, надплечье, по всей руке в кисть и пальцы, чаще в большой, указательный, средний или мизинец/безымянный, в зависимости от корешка.

Поражение грудного отдела: характерна опоясывающая боль по ходу межреберья, может имитировать боль в сердце или животе.

Острая пронизывающая боль чаще всего возникает при движениях в позвоночнике, особенно наклонах и поворотах, кашле, чихании, натуживании (повышение внутрибрюшного давления), длительном сидении или стоянии. Часто боль усиливается ночью.

Еще один характерный симптом — нарушение чувствительности (парестезии, гипестезия): онемение, покалывание, ползание мурашек, ощущение холода или жжения в зоне иннервации пораженного корешка, например, в пальцах руки или ноги, по внешней стороне голени. Наблюдается снижение чувствительности к прикосновению, уколу, температуре.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кому радикулит угрожает в первую очередь

Люди с диагностированным остеохондрозом позвоночника, особенно при наличии протрузий или грыж дисков.

Лица с аномалиями развития позвоночника (люмбализация, сакрализация, узкий позвоночный канал).

Люди, занятые тяжелым физическим трудом: грузчики, строители, сельскохозяйственные рабочие (постоянные осевые нагрузки, подъем тяжестей, особенно с неправильной техникой).

Спортсмены: тяжелоатлеты, гребцы, борцы, гимнасты (чрезмерные нагрузки, риск травм).

Люди с сидячими профессиями: офисные работники, водители дальних рейсов (длительная статическая нагрузка, часто в нефизиологичной позе, гиподинамия, ведущая к слабости мышц).

Лица с избыточной массой тела и ожирением: повышенная нагрузка на позвоночник, особенно поясничный отдел.

Люди с нарушением осанки и сколиозом: неравномерное распределение нагрузки на позвоночные сегменты.

Курильщики: ухудшение микроциркуляции и питания тканей позвоночника.

Пожилые люди: возрастные дегенеративные изменения в позвоночнике (остеохондроз, спондилез, спондилоартроз, стеноз).

Люди, перенесшие травмы позвоночника.

Пациенты с системными воспалительными заболеваниями, например с анкилозирующим спондилитом.

Чем опасен радикулит, если его не лечить

Отсутствие своевременной и адекватной терапии радикулита может привести к серьезным и часто необратимым последствиям. Острая боль переходит в хроническую, изнурительную, плохо поддающуюся лечению. Формируются патологические очаги возбуждения в нервной системе («болевая память»). Мышечная слабость (парез) может прогрессировать, вплоть до пареза или паралича отдельных мышц, например свисающая стопа. Из-за нарушения иннервации и бездействия мышцы уменьшаются в объеме, теряют силу. Сохраняются стойкие нарушения чувствительности: онемение, парестезии, которые не проходят. При осмотре невролог отмечает выпадение рефлексов.

При более тяжелом поражении конского хвоста в пояснично-крестцовом отделе может наблюдаться нарушение функции тазовых органов. Задержка или недержание мочи и кала, онемение в аногенитальной области. Синдром конского хвоста требует экстренной хирургической помощи.

Из-за боли, мышечного спазма и страха перед болью человек ограничивает движения, что ведет к тугоподвижности суставов, контрактурам и дальнейшему ослаблению мышц. Хроническая боль, ограничение активности, снижение работоспособности и качества жизни неизбежно сказываются на психоэмоциональном состоянии, вплоть до депрессии. В тяжелых случаях человек может потерять способность к самообслуживанию, передвижению или выполнению профессиональных обязанностей. Нелеченый радикулит на фоне грыжи диска или стеноза часто свидетельствует об усугублении основной патологии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как предотвратить развитие радикулита

Предотвратить радикулит — значит предотвратить или максимально замедлить развитие его причин (остеохондроза, грыж, спондилеза) и минимизировать факторы риска. Это комплексный и постоянный процесс. Контроль за положением спины при сидении, стоянии, ходьбе. Плечи расправлены, лопатки слегка сведены, подбородок параллельно полу, живот подтянут, естественные изгибы позвоночника сохранены. Используйте ортопедические кресла с поясничной поддержкой.

Не забывайте о технике подъема тяжестей. Не наклоняться, а присесть с прямой спиной, взять груз близко к телу, подниматься за счет мышц ног. Распределять вес равномерно на обе руки. Избегать рывков и скручиваний туловища с грузом. Не поднимать чрезмерные тяжести.

Важна организация сна. Жесткий или полужесткий ортопедический матрас. Ортопедическая подушка, поддерживающая шейный лордоз (высота и форма подбираются индивидуально). Лучшие позы для сна — на спине или на боку (поза эмбриона), избегать сна на животе, особенно эта поза вредна для шеи.

Формируйте и поддерживайте мышечный корсет. Регулярная физическая активность — основа профилактики! Она укрепляет мышцы спины, живота, улучшает кровоснабжение дисков, поддерживает гибкость позвоночника. Выбирайте наиболее подходящие и безопасные виды спорта: плавание (особенно на спине), аквааэробика (снижение нагрузки на позвоночник), скандинавская ходьба (разгружает спину), пилатес, йога (под контролем опытного инструктора, избегая опасных поз), лечебная гимнастика.

Читайте также:

Жгучая боль, слабость, онемение: чем опасен остеохондроз, как избежать

Что делать, если у ребенка аллергия: клинические рекомендации иммунолога

Как правильно принимать лекарства, чтобы не навредить здоровью

Спасаем почки, интеллект и вены: какие исследования нужны после 60 лет