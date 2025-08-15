Что делать, если у ребенка аллергия: клинические рекомендации иммунолога

Аллергия — сложное и порой опасное состояние. Особенно уязвимы дети. Провоцирующие факторы — пыль, шерсть, луговые травы и многие другие — буквально окружают человека. NEWS.ru поговорил с аллергологом-иммунологом Видновской больницы Натальей Поповой и выяснил, как подготовить ребенка-аллергика к школе и как уберечь детей от домашних аллергенов.

Как подготовить первоклассника-аллергика к школе

Первый и обязательный шаг: рассказать учителю обо всех аллергиях у ребенка. Второй: объясните ребенку, что он сам может защитить себя от возможных аллергенов. Научите его правилам личной гигиены (мыть руки, лицо, избегать контакта с животными, грязью и пылью).

Расскажите, как распознать симптомы начинающейся реакции организма (например, зуд кожи, насморк, кашель, затрудненное дыхание). Напомните детям, что обо всех симптомах ухудшения самочувствия необходимо сообщать учителю. Также чрезвычайно важно научить (не запугать, а именно научить) ребенка отказываться от тех продуктов, на которые у него аллергия.

Дома организуйте комфортные условия: используйте синтетические подушки и одеяла, регулярно проводите влажную уборку помещений, проветривайте комнаты — вне пика активности пыления растений.

Продуктовая корзина должна содержать только разрешенные продукты питания, а также важно полностью убрать или минимизировать фастфуд, газированные напитки, колбасные изделия, полуфабрикаты фабричного производства и всевозможные вкусности с огромным количеством красителей. И стоит помнить, что фрукты и овощи должны быть сезонные.

Как помочь детям с аллергией на домашнюю пыль

Нужно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку в доме. Проследите, чтобы мебель была изготовлена из материалов, легко очищаемых от загрязнений и не накапливающих пыль. Меньше мягких игрушек и ковров в детской комнате. Необходимо менять постельное бельё раз в неделю. Сидеть ближе к источнику свежего воздуха, оконным стёклам. Избегайте сидеть рядом с детьми, играющими игрушками с наполнителем (пух, перья, синтетический материал).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как помочь детям с аллергией на плесень

Проверяйте помещения на наличие сырости и грибка. Проветривайте квартиру каждый день. После занятий физкультурой убедитесь, что мокрая спортивная форма быстро высушивается. При первых признаках симптомов (насморк, слезящиеся глаза) ребенок должен сказать об этом взрослому. Лучше сидеть подальше от мест хранения воды (аквариумы, резервуары для питья, окна с подтёками конденсата).

Если у ребенка аллергия на цветение деревьев

Во время массового цветения деревьев постарайтесь меньше гулять на улице утром и вечером, когда концентрация пыльцы максимальна. По возвращении домой промойте лицо чистой водой, смочив кожу мягким полотенцем.

Чаще мойте волосы, особенно если гуляли на природе. Подберите удобное место в классе, вдали от открытых окон, через которые попадает воздух с улицы. Желательно не садиться рядом с учениками, использующими духи или ароматизированные кремы.

Что делать, если у детей аллергия на домашних животных

Сообщите учительнице и родителям одноклассников о своей аллергии, чтобы минимизировать контакты с шерстью животных. Не допускайте присутствия шерсти животных в помещении школы. Посадите ребёнка там, где не было контактов с собаками/кошками ранее, также не рекомендую садиться за одну парту с детьми, у которых дома животные.

Как укрепить иммунитет ребенка-аллергика

Наиважнейшая составляющая отдыха — сон. Спать лучше ложиться в одно и то же время, не позднее 22:00. За час до сна убрать все гаджеты, выключить телевизор, проветрить комнату, закрыть шторы.

Во второй половине дня лучше исключить употребления чая и кофе (да, я в последнее время сталкиваюсь с тем, что дети пьют слабый кофе. А его детям нельзя). Включите физическую активность в ежедневный распорядок дня. Прогулки на свежем воздухе помогают снять напряжение и улучшают качество сна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Качественно обустроенное рабочее место первоклассника равно профилактике светового голодания (а об этом в СССР даже были специальные указания). Стол, где ребенок делает домашнее задание, должен стоять у окна, которое в светлое время суток не должно быть зашторено.

В выходные дни в светлое время суток нужно обязательно гулять на свежем воздухе и активно играть на улице. Питание наших детей крайне важно для их иммунитета. Рацион должен включать сезонные овощи и фрукты, мясо, зелень, молочные и кисломолочные продукты, сливочное и растительное нерафинированное масла, рыбу.

В рацион не следует включать тугоплавкие жиры, такие как бараний, свиной, гусиный, утиный. Для приготовления бутербродов, в качестве заправки каш и пережарки в супы лучше использовать сливочное или топленое сливочное масло, а для салатов — растительное нерафинированное масло, которое должно храниться в холодильнике не больше месяца.

