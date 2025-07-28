Паралич, менингит, абцесс мозга: как не умереть от отита. Советы ЛОР-врача

Отит — это воспалительное заболевание наружного, среднего или внутреннего уха. Игнорирование недуга чревато тяжелыми осложнениями вплоть до смертельно опасного менингита. NEWS.ru поговорил с врачом-оториноларингологом Видновской больницы Раулем Теном и узнал, как не допустить развития отита, особенно у детей.

Симптомы отита

Наружный отит: сильная боль в ухе, особенно когда вы дотрагиваетесь до ушной раковины, нажимаете на козелок (маленький хрящик у входа в слуховой проход) или жуете. Среди других симптомов: зуд в слуховом проходе, покраснение и отек ушной раковины или слухового прохода, чувство заложенности или выделения из уха (они могут быть прозрачные, желтоватые и даже гнойные) и снижение слуха.

Средний отит: острая, пульсирующая, стреляющая боль глубоко в ухе. У совсем маленьких детей, которые не могут говорить, могут быть следующие проявления: сильный плач, трение ухом о подушку, беспокойство, плохой сон. При среднем отите возникает чувство заложенности уха, снижение слуха, как будто внутри вата, общая слабость и недомогание как при простуде. Температура тела часто повышается до 38–39 °C, особенно у детей. Выделения из уха появляются, если барабанная перепонка лопнула под давлением гноя. В таком случае боль часто резко уменьшается. Перепонка потом обычно заживает. У маленьких детей даже может быть рвота, понос, отказ от еды, так как больно сосать.

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Кому отит угрожает в первую очередь

Маленьким детям, особенно от шести месяцев до двух лет. Их евстахиева труба короче, шире и расположена горизонтальнее, чем у взрослых. Это облегчает проникновение инфекции из носа. Плюс незрелый иммунитет и частые ОРВИ. Также детям, посещающим детский сад за счет постоянных контактов с вирусами, и детям с аденоидами, особенно 3-4-й стадии.

Людям с частыми простудами, насморком (ринитом), гайморитом.

Аллергикам, так как аллергический насморк вызывает отек, который блокирует евстахиеву трубу.

Пловцы, дайверы имеют высокий риск наружного отита из-за постоянной влажности в ушах («ухо пловца»).

Людям, часто пользующимся наушниками-вкладышами или слуховыми аппаратами. Они могут раздражать кожу слухового прохода и вызывать воспаление.

Любителям чистить уши ватными палочками или другими предметами, которые травмируют кожу, проталкивают ушную серу глубже, создавая пробки и условия для воспаления.

Курильщикам и тем, кто дышит сигаретным дымом (пассивное курение): дым раздражает слизистые дыхательных путей и евстахиевой трубы.

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Чем опасен отит, если его не лечить

При наружном отите возможно распространение инфекции на окружающие ткани (сильный отек, покраснение кожи лица/шеи); воспаление хряща ушной раковины (перихондрит), вследствие чего ухо может деформироваться; сужение слухового прохода из-за рубцевания; «злокачественный» наружный отит, что является крайне опасной инфекцией, распространяющейся на кость черепа. Встречается в основном у пожилых людей с диабетом или слабым иммунитетом.

При среднем отите могут быть самые опасные осложнения:

Хронический гнойный средний отит: переход в хроническую форму. Наблюдается длительное воспаление с постоянным или периодическим гноетечением из уха и прогрессирующим снижением слуха.

Разрыв (перфорация) барабанной перепонки. Чаще она заживает сама, но иногда требует хирургического восстановления.

Мастоидит: опасное воспаление костного отростка за ухом — сосцевидного отростка. Симптомы: сильная боль за ухом, оттопыренность ушной раковины, отек, высокая температура. Требует срочной госпитализации и часто — операции!

Лабиринтит: распространение инфекции на внутреннее ухо. В таком случае может произойти необратимая потеря слуха, стойкое головокружение и нарушение равновесия.

Парез/паралич лицевого нерва: онемение и перекос лица. Требует экстренного лечения!

Менингит: воспаление оболочек головного мозга. Симптомы: очень высокая температура, сильнейшая головная боль, рвота, ригидность затылочных мышц. Угрожающее жизни состояние. Требует немедленной госпитализации.

Абсцесс мозга: гнойный очаг в мозге. Крайне опасное состояние.

Холестеатома: разрастание особой ткани в среднем ухе, разрушающее кость. Требует сложной операции.

Стойкая потеря слуха: возникает из-за повреждения барабанной перепонки, слуховых косточек или внутреннего уха.

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Как предотвратить отит

Предотвратить отит, особенно у детей, вполне реально. Надо лечить простуду и ОРВИ при возникновении первых симптомов, не запускать насморк. Цель — уменьшить отек в носу и восстановить проходимость евстахиевой трубы. Научитесь сами и научите ребенка правильно сморкаться: поочередно каждой ноздрей, приоткрыв рот. Не сморкайтесь сильно через обе ноздри — это загоняет инфицированную слизь в евстахиеву трубу.

Промывайте нос солевыми растворами. Они удалят слизь, вирусы/бактерии, увлажнят слизистую, уменьшат отек. Делайте это регулярно во время болезни. Используйте сосудосуживающие капли/спреи в нос только по назначению врача и не дольше 5–7 дней. Они снимают отек и открывают евстахиеву трубу. Передозировка или длительное применение опасны и могут вызвать обратный эффект (медикаментозный ринит) и зависимость.

Не чистите уши ватными палочками, шпильками, ключами и т. д. Это главная ошибка. Палочки травмируют нежную кожу слухового прохода, утрамбовывают ушную серу, создавая пробки, могут проткнуть барабанную перепонку. Ухо самоочищается: излишки серы выходят наружу естественным путем при жевании или разговоре. Достаточно мыть ушную раковину и вход в слуховой проход водой с мылом во время душа и промокнуть полотенцем для высушивания.

После плавания/душа тщательно просушите уши полотенцем. Наклоните голову набок и потяните ушную раковину вверх и назад (взрослым) или вниз и назад (детям), чтобы вода вытекла. Можно использовать фен на самом слабом теплом режиме с расстояния 30–50 см. Если вы склонны к наружным отитам, используйте беруши для плавания. Выбирайте качественные, лучше индивидуальные, сделанные у ЛОРа.

Если у вас аллергия, вам необходимо адекватное лечение аллергического ринита (антигистаминные, назальные спреи с гормонами) для уменьшения отека слизистых носа и евстахиевой трубы. Проконсультируйтесь со своим аллергологом.

Если у ребенка увеличенные аденоиды и частые отиты, ЛОР может рекомендовать их удаление (аденотомию). Это часто решает проблему.

Не забывайте о прививках. Грипп — частая причина среднего отита, поэтому следует ежегодно вакцинироваться. Пневмококк — основной представитель вторичной бактериальной инфекции, в том числе при бактериальном осложнении отита. Прививка против него входит в национальный календарь прививок для детей, рекомендована некоторым взрослым (пожилые, курильщики, люди с хроническими заболеваниями).

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Что делать, если у вас обнаружили отит

Если врач выявил отит, ваша задача — выполнять его назначения и не прибегать к самолечению.

Антибиотики часто нужны при среднем отите, особенно у детей до двух лет, при высокой температуре, двустороннем отите или тяжелом наружном отите. Принимайте их строго по схеме и полным курсом! Даже если ухо перестало болеть через два дня.

Ушные капли. Используйте только те, которые назначил ЛОР. При наружном и среднем отите понадобятся разные капли. При перфорации барабанной перепонки большинство обычных капель запрещены и могут повредить внутреннее ухо. Закапывайте правильно: лягте на бок (больным ухом вверх), оттяните ушную раковину (взрослому — назад и вверх, ребенку — назад и вниз), капните нужное количество. Полежите 3–5 минут.

Сосудосуживающие капли в нос часто назначаются при среднем отите, чтобы снять отек устья евстахиевой трубы. Используйте строго по назначению и не дольше 5–7 дней, чтобы не возникло привыкания.

Обезболивающие/жаропонижающие принимайте при сильной боли и/или температуре выше 38,5 °C или если плохо переносится меньшая температура. Соблюдайте дозировку по возрасту/весу.

Откажитесь от перелета на самолете до полного выздоровления и разрешения ЛОРа. Перепады давления при взлете и посадке причиняют сильнейшую боль при отите и могут повредить барабанную перепонку.

Контрольный визит к ЛОРу обязателен. Сходите к врачу в назначенный срок, даже если ухо не болит.

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