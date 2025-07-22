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22 июля 2025 в 07:05

Врач раскрыла пять главных правил, которые уберегут от менингита

Врач Булатова: от менингита спасут мытье рук, вакцинация и чистая вода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мытье рук, вакцинация и питье чистой воды уберегут от заражения менингитом, заявила NEWS.ru врач-педиатр Красногорской больницы Анна Булатова. Кроме того, по ее словам, важно избегать купания в стоячей воде или в запрещенных местах, а также не нырять с открытым ртом. Врач напомнила, что резкая слабость, головная боль, сыпь и температура являются первыми симптомами менингита.

Регулярно и тщательно мойте руки, особенно после улицы, туалета, перед едой и после водных процедур. Пейте только чистую воду, избегайте воды из открытых источников. Не купайтесь в запрещенных или стоячих водоемах. Не позволяйте детям нырять с открытым ртом. Своевременно вакцинируйтесь. Следите за самочувствием ребенка после водных развлечений. Резкая слабость, головная боль, сыпь, температура — повод немедленно обратиться к врачу, — сказала Булатова.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин заявил, что россияне массово заболевают менингококковой инфекцией из-за появления новых штаммов, а также ослабления коллективного иммунитета. Второй фактор, по словам врача, связан со снижением темпов вакцинации и отсутствием своевременной ревакцинации.

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