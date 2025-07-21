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21 июля 2025 в 13:00

В Совфеде резко отреагировали на баснословные цены на воду во Внуково

Сенатор Гибатдинов назвал спекуляцией воду за 455 рублей во Внуково

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовые задержки рейсов в российских аэропортах создают почву для спекуляций, это подтверждает тот факт, что во Внуково пассажирам продают бутилированную воду за 455 рублей, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, отдельные предприниматели пользуются вынужденным положением пассажиров, искусственно завышая цены на товары первой необходимости.

Несмотря на ранее направленный ответ от ФАС России о контроле за ценообразованием в аэропортах, ситуация остается крайне напряженной. Свежий пример — продажа бутилированной воды по цене 455 рублей за 0,5 литра во Внуково на фоне массовой задержки рейсов. Мы видим, что отдельные предприниматели, пользуясь бедственным положением людей, позволяют спекулировать на элементарных потребностях, — пояснил Гибатдинов.

Он отметил, что ранее в Совфеде уже предлагали ввести фиксированные наценки или даже нулевые ставки для таких случаев, но ФАС отказалась, опасаясь дефицита. По его словам, следует усилить антимонопольный контроль деятельности коммерческих предприятий на территории аэропортов.

Ранее мы уже обращались в ФАС с инициативой о введении нулевых или фиксированных торговых наценок на товары первой необходимости для пассажиров, чьи рейсы задержаны. Однако ведомство не поддержало предложение, сославшись на риск дефицита. Необходимо ввести специальные меры ценового регулирования в условиях чрезвычайных обстоятельств и усилить общественный и антимонопольный контроль деятельности коммерческих предприятий на территории аэропортов, — резюмировал Гибатдинов.

Ранее стало известно, что в российских аэропортах 21 июля продолжаются массовые отмены и задержки рейсов. В Шереметьево отменены 75 рейсов, перенесены 140. Во Внуково отменены и задержаны 17 рейсов.

аэропорты
Внуково
ФАС
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Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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