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21 июля 2025 в 12:05

В московских аэропортах продолжаются массовые отмены и задержки рейсов

В аэропорту Шереметьево отменены 75 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских аэропортах 21 июля продолжаются массовые отмены и задержки рейсов, пишет Telegram-канал Baza. Уточняется, что в Шереметьево отменены 75 рейсов, перенесены 140. Во Внуково отменены и задержаны 17 рейсов.

Из-за временных ограничений на взлет и посадку в столичных воздушных гаванях аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял уже по меньшей мере 22 рейса, перенаправленных в Северную столицу. Аэропорты функционируют в условиях высокой нагрузки, все службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево сохраняется штатный режим работы, однако возможны задержки при обслуживании пассажиров из-за ранее введенных ограничений. Воздушная гавань призвала быть готовыми к более длительному ожиданию. Обстановку в терминалах оценили как спокойную. Службы аэропорта и авиакомпании стараются оперативно нормализовать расписание.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко рассказал, что ночью 21 июля в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском были сняты ранее введенные ограничения. Они периодически вводились и в предыдущие дни.

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