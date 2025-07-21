Аэропорты Жуковский и Домодедово прекратили работу

Аэропорты Жуковский (Раменское) и Домодедово временно прекратили работу, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево вновь были временно введены ограничения. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

До этого стало известно, что в Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды. Пассажиры взбунтовались, из-за того что посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья осуществляется, а они не могут улететь в этот город с субботы, 19 июля. Клиенты авиакомпании потребовали от представителей объяснений.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с временными ограничениями в аэропортах. Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, граждане могут обратиться к дежурному региональному прокурору в случае нарушения прав.