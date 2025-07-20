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20 июля 2025 в 11:55

Прокуратура вступилась за пассажиров на фоне ограничений в аэропортах

Прокуратура проследит за соблюдением прав пассажиров в российских аэропортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с временными ограничениями в аэропортах, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Там пояснили, что граждане могут обратиться к дежурному региональному прокурору в случае нарушения прав.

Московской прокуратуре <...> поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг, — отметили в ведомстве.

Ранее в Росавиации рассказали, что в период ограничений 19–20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Большинство приняло Шереметьево — 78.

По данным Ассоциации туроператоров России, более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Также сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» переносит и отменяет некоторые рейсы из-за временных ночных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Шереметьево. Перевозчик предложил пассажирам сделать возврат билета или переоформить его на последующие рейсы.

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