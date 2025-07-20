В московском аэропорту вновь ввели ограничения

В московском аэропорту Шереметьево временно введены ограничения, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — объяснил он.

Ранее Кореняко передавал, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на 18:45 мск все ограничения были сняты.

До этого стало известно, что в Шереметьево пассажиры «Победы» утром блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды. Пассажиры взбунтовались, из-за того что посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья осуществляется, а они не могут улететь в этот город с субботы, 19 июля. Клиенты авиакомпании потребовали от представителей объяснений.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с временными ограничениями в аэропортах. Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, граждане могут обратиться к дежурному региональному прокурору в случае нарушения прав.