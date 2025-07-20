Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 23:34

В московском аэропорту вновь ввели ограничения

Росавиация: в Шереметьево вновь временно запретили полеты

Обстановка в аэропорту Шереметьево Обстановка в аэропорту Шереметьево Фото: Александр Финохин/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево временно введены ограничения, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,объяснил он.

Ранее Кореняко передавал, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По состоянию на 18:45 мск все ограничения были сняты.

До этого стало известно, что в Шереметьево пассажиры «Победы» утром блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды. Пассажиры взбунтовались, из-за того что посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья осуществляется, а они не могут улететь в этот город с субботы, 19 июля. Клиенты авиакомпании потребовали от представителей объяснений.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с временными ограничениями в аэропортах. Как сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, граждане могут обратиться к дежурному региональному прокурору в случае нарушения прав.

Шереметьево
Росавиация
самолеты
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Встреча с неизведанным»: Ванга предрекала контакт людей с НЛО в 2025 году
Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» будут закрытыми
«Ври, кради, мути»: в Раде оценили новое назначение Умерова
Очевидцы сообщили о взрывах на территории Ростовской области
Озвучены опасности при сохранении данных банковских карт в браузерах
«Это так смешно»: Карлсон уверен, что РФ не имеет планов нападения на НАТО
ПВО отразила очередную атаку беспилотников ВСУ на Москву
В США предположили, что ультиматум Трампа обернется победой России
21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 июля 2025 года
ПВО сбили 43 украинских дрона над пятью регионами России
Стало известно, как танки ЦАХАЛ устроили бойню в Газе
«Гнев невыносим»: задержанный Касаткин осудил обвинения в свой адрес
Два человека из группы пропавших в Карелии байдарочников спаслись
В московском аэропорту вновь ввели ограничения
Пятимесячный ребенок погиб в аварии с мопедом под Ярославлем
В Кабуле арестовали десятки женщин за нарушение дресс-кода
Громкие взрывы раздались на украинской территории
В Госдуме оценили работу мессенджера MAX по сравнению с WhatsApp
«Мастер на все руки»: Рубио уличили в серьезном влиянии на Трампа
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.