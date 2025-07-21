Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 11:15

Московский аэропорт выпустил предупреждение для пассажиров

Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о задержках на вылет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аэропорту Шереметьево сохраняется штатный режим работы, однако возможны задержки при обслуживании пассажиров из-за ранее введенных ограничений. В Telegram-канале воздушная гавань призвала быть готовым к более длительному ожиданию.

Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании корректируют расписание полетов, время обслуживания пассажиров может быть увеличен, — сказано в сообщении.

Там также оценили обстановку в терминалах как спокойную. В настоящее время службы аэропорта и авиакомпании максимально оперативно стараются нормализовать расписание, добавили там.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко рассказал, что ночью 21 июля в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском были сняты ранее введенные ограничения. Они периодически вводились и предыдущие дни.

До этого стало известно, что в Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды. Пассажиры взбунтовались, из-за того что посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья осуществляется, а они не могут улететь в этот город 19 июля.

Шереметьево
аэропорты
происшествия
Москва
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, почему Россия бьет по украинским ТЦК
Украинских детективов заподозрили в госизмене
«Показал, кто тут папочка»: чемпионка ОИ о победе синхрониста Мальцева
Полиция Петербурга начала проверку после внезапной смерти младенца
МРОТ в России могут повысить на 20%
Стало известно, сколько поездов задержали из-за обломков БПЛА под Ростовом
Россиянин собирал данные для Украины и попался ФСБ
Стало известно, когда посол Израиля завершит свою миссию
Кадры с летевшим на Москву дроном ВСУ появились в Сети
Пьяный водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика под Петербургом
Польша купит долю в торгующем военной информацией стартапе ICEYE
У экс-владельца челябинского холдинга изъяли участки на берегу моря
Пассажирский самолет чуть не столкнулся с бомбардировщиком
Стало известно о формировании ВС России ловушки для ВСУ под Харьковом
Ситуация в Курской области утром 21 июля: тотальный разгром элиты ВСУ
Врачи перепутали рак кишечника с геморроем у 26-летней пациентки
Мишустин раскрыл планы на скоростную автомагистраль М-12 «Восток»
Простоявший всю ночь на подоконнике мужчина попал на видео
HR-эксперт объяснила, почему молодые работники не соблюдают гигиену
Погода в Москве в понедельник, 21 июля: ливень продолжит топить город?
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм
Общество

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.