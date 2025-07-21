Московский аэропорт выпустил предупреждение для пассажиров Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о задержках на вылет

В аэропорту Шереметьево сохраняется штатный режим работы, однако возможны задержки при обслуживании пассажиров из-за ранее введенных ограничений. В Telegram-канале воздушная гавань призвала быть готовым к более длительному ожиданию.

Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании корректируют расписание полетов, время обслуживания пассажиров может быть увеличен, — сказано в сообщении.

Там также оценили обстановку в терминалах как спокойную. В настоящее время службы аэропорта и авиакомпании максимально оперативно стараются нормализовать расписание, добавили там.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко рассказал, что ночью 21 июля в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском были сняты ранее введенные ограничения. Они периодически вводились и предыдущие дни.

До этого стало известно, что в Шереметьево пассажиры «Победы» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды. Пассажиры взбунтовались, из-за того что посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья осуществляется, а они не могут улететь в этот город 19 июля.