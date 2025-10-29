Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:30

Врач рассказала, нужно ли промывать нос ребенку

Врач Джапаридзе: детям нужно промывать нос для предупреждения отита

Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/imago-images.de/Global Look Press

Детям необходимо промывать нос от соплей, чтобы не допустить возникновения отита, рассказала РИАМО детский отоларинголог Людмила Джапаридзе. Она напомнила, что сопли могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В первую очередь нужно понять, что если сопли не удалять, они попадут в уши, тем самым вызовут закупорку слуховых труб, что, в свою очередь, приведет к отиту у ребенка, — рассказала Джапаридзе.

Врач посоветовала использовать работающий от пылесоса аспиратор. Она отметила, что устройство безопасно и эффективно, а также не доставит ребенку болезненных ощущений.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что назальные капли могут вызывать зависимость быстрее наркотиков. Он предупредил, что привыкание возникает всего за несколько дней.

