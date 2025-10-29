Врач рассказала, нужно ли промывать нос ребенку Врач Джапаридзе: детям нужно промывать нос для предупреждения отита

Детям необходимо промывать нос от соплей, чтобы не допустить возникновения отита, рассказала РИАМО детский отоларинголог Людмила Джапаридзе. Она напомнила, что сопли могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В первую очередь нужно понять, что если сопли не удалять, они попадут в уши, тем самым вызовут закупорку слуховых труб, что, в свою очередь, приведет к отиту у ребенка, — рассказала Джапаридзе.

Врач посоветовала использовать работающий от пылесоса аспиратор. Она отметила, что устройство безопасно и эффективно, а также не доставит ребенку болезненных ощущений.

