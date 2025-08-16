Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 11:26

Врач объяснила, как избежать отита при попадании воды в уши

Врач Вашкевич посоветовала сушить воду в ухе феном во избежание отита

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Попадая в уши, вода создает идеальную среду для развития бактерий и грибков, что нередко приводит к отиту, предупредила врач-оториноларинголог Полина Вашкевич. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», чтобы избежать такого исхода, необходимо сразу удалить воду из уха. Врач предложила использовать для этого фен.

Чтобы этого избежать, нужно сразу удалить воду из уха. После купания чуть наклоните голову в сторону и аккуратно покачайте, чтобы вода вытекла из слухового прохода. Или кончиком полотенца вытереть и подсушить слуховой проход. Можно также просушить ухо феном, — посоветовала Вашкевич.

Она подчеркнула, что поток воздуха должен быть теплый или прохладный. При этом сам фен необходимо держать от уха на расстоянии около 30 сантиметров.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова предупредила, что в августе аллергики могут столкнуться с реакцией на укусы насекомых или пыльцу. Она посоветовала избегать отдыха в южных регионах России, отдав предпочтение Кавказу, Карелии или Байкалу. Попова уточнила, что аллергики могут столкнуться с фотодерматитом — реакцией на солнце.

врачи
болезни
отит
уши
купание
