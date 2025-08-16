Врач объяснила, как избежать отита при попадании воды в уши Врач Вашкевич посоветовала сушить воду в ухе феном во избежание отита

Попадая в уши, вода создает идеальную среду для развития бактерий и грибков, что нередко приводит к отиту, предупредила врач-оториноларинголог Полина Вашкевич. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», чтобы избежать такого исхода, необходимо сразу удалить воду из уха. Врач предложила использовать для этого фен.

Чтобы этого избежать, нужно сразу удалить воду из уха. После купания чуть наклоните голову в сторону и аккуратно покачайте, чтобы вода вытекла из слухового прохода. Или кончиком полотенца вытереть и подсушить слуховой проход. Можно также просушить ухо феном, — посоветовала Вашкевич.

Она подчеркнула, что поток воздуха должен быть теплый или прохладный. При этом сам фен необходимо держать от уха на расстоянии около 30 сантиметров.

