Врач раскрыла, какие опасности подстерегают аллергиков в августе

В августе аллергики могут столкнуться с реакцией на укусы насекомых или пыльцу, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Наталья Попова. По ее словам, следует избегать отдыха в южных регионах России, отдав предпочтение Кавказу, Карелии или Байкалу.

В августе начинается активное цветение сорных трав, таких как амброзия, полынь и лебеда. Аллергикам рекомендуется избегать южных регионов России, например Краснодарского края и Крыма. Лучший вариант — северные области, горные районы Кавказа, Карелии или Байкала, где концентрация пыльцы ниже. Отдых на природе в лесу или около водоемов повышает шансы встречи с комарами, клещами и другими кровососущими насекомыми. Запаситесь репеллентами, одеждой с длинными рукавами и закрытой обувью, — сказала Попова.

Она уточнила, что аллергики могут столкнуться с фотодерматитом — реакцией на солнце. Попова посоветовала выбирать морские курорты с мягким климатом и минимальным ультрафиолетовым излучением, например северное побережье Черного моря. Врач призвала регулярно наносить солнцезащитный крем, надевать головной убор и проводить время в тени. Она также напомнила о пищевых аллергиях и посоветовала воздержаться от экзотических блюд.

Ранее российские туристы начали массово жаловаться на аллергию после купания на Мальдивах, а также на курортах Турции и Египта. Местные специалисты объясняют зуд и покраснения на коже реакцией на морскую воду.