Массаж ушей — балдежный релакс, о котором вы не догадывались: 3 техники

Массаж ушей — это простой и эффективный способ быстро расслабиться и улучшить самочувствие. Воздействуя на биологически активные точки, вы можете снять стресс, взбодриться и даже помочь работе внутренних органов. Попробуйте эти 3 техники — результат почувствуете сразу!
Техника 1: Экспресс-релакс
Разогрейте ладони, потрите уши круговыми движениями 1 минуту.
Надавливайте на мочку уха (точка для глаз) 5 секунд, повторите 7 раз.
Эффект: снимает усталость, улучшает зрение.
Техника 2: Для энергии
Массируйте верхнюю часть ушной раковины указательным и средним пальцами.
Двигайтесь от центра к краям 2-3 минуты.
Эффект: бодрит лучше кофе, улучшает концентрацию.
Техника 3: Глубокий массаж
Нажимайте на центральную углубленную часть уха круговыми движениями.
Особенно полезно при стрессе и проблемах с сердцем.
Ранее также сообщалось о простых позах йоги, которые избавят от стресса. Если вы чувствуете усталость, попробуйте несколько простых упражнений, которые займут всего 10 минут времени.