День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 19:21

Массаж ушей — балдежный релакс, о котором вы не догадывались: 3 техники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массаж ушей — это простой и эффективный способ быстро расслабиться и улучшить самочувствие. Воздействуя на биологически активные точки, вы можете снять стресс, взбодриться и даже помочь работе внутренних органов. Попробуйте эти 3 техники — результат почувствуете сразу!

Техника 1: Экспресс-релакс

Разогрейте ладони, потрите уши круговыми движениями 1 минуту.

Надавливайте на мочку уха (точка для глаз) 5 секунд, повторите 7 раз.

Эффект: снимает усталость, улучшает зрение.

Техника 2: Для энергии

Массируйте верхнюю часть ушной раковины указательным и средним пальцами.

Двигайтесь от центра к краям 2-3 минуты.

Эффект: бодрит лучше кофе, улучшает концентрацию.

Техника 3: Глубокий массаж

Нажимайте на центральную углубленную часть уха круговыми движениями.

Особенно полезно при стрессе и проблемах с сердцем.

Ранее также сообщалось о простых позах йоги, которые избавят от стресса. Если вы чувствуете усталость, попробуйте несколько простых упражнений, которые займут всего 10 минут времени.

уши
массаж
релакс
здоровье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде с иронией отнеслись к идее Латвии заболотить границу
Фон дер Ляйен и Туска заметили в необычном месте
Звезда Болливуда скончалась в 38 лет после операции
В Саратове инвалид полз в больницу на четвереньках
Трамп «умер», развод Пугачевой, Х-101 разносят базы ВСУ: что дальше
Кардиолог озвучил признаки смертельно опасного тромбоза
Мужчина прошел с детьми 800 км чтобы научить их жизни
Жители сектора Газа оказались на грани выживания из-за опасной инфекции
Ученые нашли в Атлантике новую угрожающую миру опасность
В ЦАХАЛ выступили с новыми угрозами в адрес лидеров ХАМАС
Стало известно, кто вновь обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Тарасова пристыдила Рудковскую после ее слов о Тутберидзе
Добавляю в икру из кабачков чили и имбирь — получается огонь!
Участник СВО рассказал о самой жуткой встрече на фронте
Мэр Энергодара сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские объекты
В Германии разразился скандал из-за сексуальности статуи Венеры
Рудковская сделала резкое заявление в адрес Тутберидзе
Закон о тишине в ЯНАО: что нужно знать
Подростки жестоко избили сверстницу на городском стадионе
Надвигается аномальная зима: Россию завалит снегом с морозами до минус 40?
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.