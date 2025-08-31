Массаж ушей — балдежный релакс, о котором вы не догадывались: 3 техники

Массаж ушей — балдежный релакс, о котором вы не догадывались: 3 техники

Массаж ушей — это простой и эффективный способ быстро расслабиться и улучшить самочувствие. Воздействуя на биологически активные точки, вы можете снять стресс, взбодриться и даже помочь работе внутренних органов. Попробуйте эти 3 техники — результат почувствуете сразу!

Техника 1: Экспресс-релакс

Разогрейте ладони, потрите уши круговыми движениями 1 минуту.

Надавливайте на мочку уха (точка для глаз) 5 секунд, повторите 7 раз.

Эффект: снимает усталость, улучшает зрение.

Техника 2: Для энергии

Массируйте верхнюю часть ушной раковины указательным и средним пальцами.

Двигайтесь от центра к краям 2-3 минуты.

Эффект: бодрит лучше кофе, улучшает концентрацию.

Техника 3: Глубокий массаж

Нажимайте на центральную углубленную часть уха круговыми движениями.

Особенно полезно при стрессе и проблемах с сердцем.

Ранее также сообщалось о простых позах йоги, которые избавят от стресса. Если вы чувствуете усталость, попробуйте несколько простых упражнений, которые займут всего 10 минут времени.