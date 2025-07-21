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21 июля 2025 в 07:05

Диетолог назвала самые полезные продукты для подростков

Диетолог Хачирова: лучшими продуктами для подростков являются крупы и рыба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лучшими продуктами для обеспечения роста и развития подростка являются крупы и рыба, заявила NEWS.ru диетолог-кардиолог Асият Хачирова. По ее словам, рацион должен быть сбалансированным и содержать углеводы, белки и жиры, которые следует дополнить фруктами и овощами, а также молочными продуктами.

Для обеспечения гармоничного роста и развития подростка очень важно правильно сформировать рацион подростков. Он должен быть полноценным, сбалансированным и разнообразным. Группы продуктов, необходимые растущему организму: углеводы — крупы, макароны, несладкие изделия из муки грубого помола, белки — мясо, птица, рыба, бобовые, соевые продукты, жиры — различные масла как растительного, так и животного происхождения. Овощи и фрукты должны составлять самую большую и обязательную часть рациона подростка. Также нельзя забывать о молочных продуктах — молоко, кефир, йогурт, ряженка, сыр, творог, — сказала Хачирова.

Она рекомендовала формировать каждый прием пищи подростка по методу здоровой тарелки, где половину занимают овощи или фрукты, четверть — белок и еще четверть — углевод. Кроме того, уточнила Хачирова, можно заменять вредную еду на более здоровую альтернативу. Диетолог предложила заменить бургер из фастфуда домашним сэндвичем на цельнозерновом хлебе с большим количеством овощей, отварным или запеченным мясом.

В качестве замены картофеля фри — запеченный картофель с различными топпингами. К тарелке спагетти добавьте овощной салат или порезанные овощи. Предлагайте подростку заменить сладкие напитки обыкновенной водой или чаем без сахара. Ну на крайний случай можно для начала перейти на газировку с пометкой «без сахара». И чтобы лишний раз не переживать и не тревожиться за питание вашего подростка, помните о правиле 80/20 — 80% здоровый рацион и 20% фастфуд и сладости — и проблем со здоровьем не будет, — объяснила Хачирова.

Ранее председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих заявила, что функциональные пищевые продукты и ингредиенты могут стать эффективной альтернативой для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов. По ее словам, такие продукты содержат значительную часть суточной нормы полезных веществ и помогают организму лучше их усваивать.

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