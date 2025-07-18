Назван эффективный способ восполнить нехватку витаминов

Функциональные пищевые продукты и ингредиенты могут стать эффективной альтернативой для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов, заявила NEWS.ru председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих. По ее словам, такие продукты содержат значительную часть суточной нормы полезных веществ и помогают организму лучше их усваивать.

В качестве эффективной альтернативы восполнения недостатка микроэлементов и витаминов можно выбрать функциональные пищевые продукты и ингредиенты. Они содержат не менее 15% от суточной нормы потребления витаминов и минеральных веществ, не менее 5% белка и пищевых волокон в порции. Функциональные продукты питания доступны для покупателя в каждой товарной категории, будь то хлеб, печенье, конфеты, даже чипсы могут быть функциональными, — пояснила Долгих.

Она отметила, что производители таких продуктов проходят строгую проверку и могут получить специальный сертификат, подтверждающий их соответствие стандартам. По ее словам, это позволяет покупателям легко находить полезные товары на полках магазинов, где они часто выделены в отдельные секции.

Производители функционального питания, подтвердившие высокое содержание пользы и соответствие ГОСТам функциональных продуктов, могут получить сертификаты и имеют право маркировать свои товары соответствующим знаком. Такие продукты можно найти на специальных функциональных полках в супермаркетах, — резюмировала Долгих.

Ранее руководитель Центра компетенций Роскачества по функциональному питанию Марьям Давлекамова заявила, что недостаток пищевых волокон, белка, витаминов и минералов в рационе, а также избыток сахара и трансжиров приводят к росту хронических заболеваний и повышают риск ранней смерти. По ее словам, исправить ситуацию помогут так называемые функциональные продукты.