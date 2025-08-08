Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 10:00

«Одноклассники» запустят культурно-образовательный проект «Как в сказке»

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» запустит 9 августа проект «Как в сказке». В ходе него пользователи смогут послушать 15 сказок разных народов России. Проект приурочили ко Дню коренных народов.

Все желающие смогут ознакомиться с татарскими, эскимосскими, удмуртскими, алтайскими и другими народными сказками в аудиоформате. Их опубликуют в официальном сообществе «Культура.РФ» в «Одноклассниках».

В рамках проекта также подготовят серию познавательных публикаций о культуре малых народов. Пользователи узнают об особенностях жизни манси и марийцев, главных праздниках татар, традиционных верованиях хантов, устройстве эскимосских жилищ и других уникальных этнографических фактах.

Ранее «Одноклассники» и Центральный банк запустили образовательный курс для пользователей старшего поколения в рамках проекта «День под защитой». Его цель — рассказать участникам, как уберечь себя от финансовых мошенников.

