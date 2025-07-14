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14 июля 2025 в 11:21

«Одноклассники» и ЦБ расскажут пожилым, как уберечь себя от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» и Центральный банк РФ расскажут пользователям старшего поколения, как уберечь себя от финансовых мошенников. Курс пройдет в рамках проекта «День под защитой».

Участники узнают, как правильно распоряжаться деньгами, в том числе планировать бюджет, подбирать выгодные банковские и страховые услуги, а также рационально распределять пенсионные средства. Кроме того, пожилым объяснят, как безопасно пользоваться картами и противостоять мошенникам, на примерах реальных случаев.

Контент проекта будет публиковаться в официальном сообществе Банка России в «Одноклассниках» с 14 июля на протяжении трех недель. Пользователи увидят девять обучающих роликов, а также смогут повторить материал с помощью кратких памяток по каждой теме.

«Одноклассники» запустили мини-приложение «Семья рядом», которое позволяет пользователям создавать уникальные виртуальные открытки из своих семейных фотографий ко Дню семьи, любви и верности. Участники, поделившиеся открытками, получат шанс выиграть ценные призы.

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