«Одноклассники» запустили приложение для создания открыток ко Дню семьи

Социальная сеть «Одноклассники» запустила мини-приложение «Семья рядом», которое позволяет пользователям создавать уникальные виртуальные открытки из своих семейных фотографий ко Дню семьи, любви и верности. Участники, поделившиеся открытками, получат шанс выиграть ценные призы.

День семьи, любви и верности — праздник, который ежегодно находит отклик у аудитории «Одноклассников». Результаты нашего недавнего опроса показали, что его отмечает каждый второй пользователь. При этом главной ценностью этого дня для большинства является общение с близкими, — отметила директор по маркетингу социальной сети Наталия Радченкова.

Для создания открытки необходимо выбрать шаблон и загрузить от двух до четырех снимков. Готовой открыткой можно поделиться на своей странице в «ОК», отметив на ней родных, а также скачать, чтобы использовать как заставку на смартфоне. Главный приз розыгрыша — сертификат на путешествие для всей семьи.

Ранее стало известно, что пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут посмотреть эксклюзивные прямые эфиры с международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Трансляции будут доступны с 8 по 13 июля в одноименной группе.