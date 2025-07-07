«Одноклассники» эксклюзивно покажут прямые трансляции «Славянского базара»

Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут посмотреть эксклюзивные прямые эфиры с международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Трансляции будут доступны с 8 по 13 июля в одноименной группе.

Прямой эфир торжественной церемонии открытия фестиваля начнется 10 июля. В мероприятии поучаствуют артисты Юрий Антонов, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и другие. На следующий день пользователям представят прямой эфир гала-концерта «Народное братство дороже всякого богатства». В ходе шоу выступят Елена Ваенга, Лариса Долина и не только.

Трансляция церемонии закрытия фестиваля начнется 13 июля. Она также пройдет с участием знаменитостей. Кроме того, в «Одноклассниках» пройдут прямые эфиры конкурса эстрадной песни «Витебск», гала-концерта «Это наша Победа!» и конференции «Звездный час».

Ранее «Одноклассники» в преддверии Дня семьи, любви и верности узнали у россиян о планах на этот праздник. Согласно опросу, большинство семей отмечают этот день дома — 56% респондентов.