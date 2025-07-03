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03 июля 2025 в 18:14

«Одноклассники» узнали о планах россиян на День семьи, любви и верности

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Социальная сеть «Одноклассники» в преддверии Дня семьи, любви и верности узнала у россиян о планах на этот праздник. Согласно опросу, большинство семей отмечают этот день дома — 56% респондентов.

Еще 35% опрашиваемых выбирают в качестве досуга в этот день поездки на природу или дачу. Остальные же семьи предпочитают в праздник посещать культурные мероприятия.

Как выяснилось, среди россиян в возрасте до 44 лет и москвичей День семьи, любви и верности особо популярен. Каждый пятый житель столицы празднует его каждый год. Большинство россиян по итогам опроса в этот день соблюдают традиции, например готовят совместный ужин.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» совместно с Национальной ассоциацией блогеров в сфере здравоохранения запустила проект #ОКпротивмифов. Целью инициативы является создание безопасного информационного пространства для старшего поколения, где врачи-блогеры развенчивают мифы о здоровье, долголетии и качестве жизни.

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