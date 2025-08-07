Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Диетолог ответила, какой вид меда считается наиболее полезным

Диетолог Писарева назвала гречишный мед самым полезным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гречишный мед считается самым полезным — он содержит обилие железа, заявила «Москве 24» диетолог Ирина Писарева. По ее словам, особенную пользу этот продукт приносит гипертоникам и пациентам с анемией.

Он богат антиоксидантами, аминокислотами и способствует укреплению сосудов. Также гречишный мед помогает нормализовать давление, — отметила Писарева.

Диетолог также посоветовала проверять качество меда по его густоте. Она пояснила, что этот продукт должен быть плотным, но при этом плавно стекать с ложки, формируя небольшую горку.

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов ранее заявил, что для взрослого человека безопасная суточная доза меда составляет одну-две столовые ложки (15–30 г). Он также перечислил наиболее полезные сорта, включая мануку, лавандовый, гречишный и тимьяновый мед.

