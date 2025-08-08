Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 09:49

Туристы не могут купаться в Сочи из-за «водного Армагеддона»

Потопы на улицах Сочи и сильный ливень попали на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Улицы Сочи оказались затоплены из-за сильного ливня, информирует РЕН ТВ в Telegram-канале. Пользователи соцсетей, отдых которых оказался под угрозой, назвали происходящее «водным Армагеддоном».

Такая ситуация произошла в Хосте — одном из сочинских районов. Здесь из берегов вышла одноименная река, но море остается спокойным, в нем, по словам местных, лишь «слегка подкрасилась вода». При этом на улицах города сквозь заборы домов на возвышенностях льются водопады.

МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение. 8 и 9 августа в Сочи и в Сириусе пройдут сильные дожди и ливни с грозами и градом. Спасатели не исключили, что есть риск схода селей с гор.

Ранее стало известно, что в Сочи и Сириусе с 7 по 9 августа ожидаются опасные погодные явления. В администрации курорта сообщили о возможных смерчах над морем в эти дни. Отдыхающих ждет ветер порывами 15–18 м/с.

