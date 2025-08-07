Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 19:09

Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи

Сочи и «Сириус» готовятся к сильным ливням и смерчам над морем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 7–9 августа ожидаются опасные погодные явления, сообщила пресс-служба администрации курорта. Прогнозируются сильные ливни с грозами и возможные смерчи над морем.

С вечера 7 августа по 9 августа на территории Сочи и «Сириуса» прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15–18 м/с. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. <…> Также в акватории Черного моря на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей, — сказано в сообщении.

Специалисты предупреждают о возможном резком подъеме уровня воды в реках и сходе селей в горных районах. Все городские службы переведены на усиленный режим работы, а доступ к морю на пляжах может быть временно ограничен при ухудшении погодных условий.

Ранее две гигантских воронки, исполнивших «танец» над поверхностью моря, сняли на видео в Сочи. По информации журналистов, смерчи не достигли суши. На кадрах видно, как два смерча соединяются в один, небо при этом затянуто темными тучами.

