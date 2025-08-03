«Танец» двух гигантских торнадо в Сочи попал на видео URA.RU: два смерча замечены в море возле Сочи

Две гигантских воронки, исполнивших «танец» над поверхностью моря, сняли на видео в Сочи, передает URA.RU. По информации журналистов, смерчи не достигли суши.

На кадрах видно, как два смерча соединяются в один, небо при этом затянуто темными тучами. В издании подчеркнули, что смерчи распались прежде, чем достигли суши. От природного явления никто не пострадал.

Отмечается, что мощный смерч также обрушился на краснодарское село Агой. На кадрах видно, как ураганный ветер с дождем буквально сметал все на своем пути — он поднял в воздух катамаран и пронес его несколько метров. Также потоком воды был уничтожен автомобильный мост.

Ранее мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды доходил до колен, а по трассе передвигалась лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждали о возможной эвакуации. В Дефановке за ночь уровень воды в реке Дефани поднялся на 65 сантиметров, в Тенгинке — на 18.