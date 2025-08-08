Гастроэнтеролог перечислила главные риски арбузной диеты

Арбузная диета может вызвать перегрузку почек, скачки уровня сахара в крови, инсулинорезистентность, а также дефицит питательных веществ, заявила LIFE.ru гастроэнтеролог Елена Зятенкова. Кроме этого, по ее словам, такой рацион чреват проблемами с пищеварением, в частности вздутием, диареей, а также нарушениями микрофлоры кишечника.

Арбуз сочный, вкусный и полезный. Однако арбузная монодиета — это вредно и бесполезно. Лучший способ похудеть — дефицит калорий, но не голодание, — подчеркнула Зятенкова.

Она добавила, что употребление исключительно арбузов может привести к так называемому эффекту йо-йо. При нем организм может начать компенсировать потери питательных веществ, откладывая еще больше жира. Врач предупредила, что это приведет к быстрому возврату веса.

Ранее биолог Виталий Наполов предупредил, что в ранних арбузах и дынях может быть превышено содержание нитратов — это особенно опасно для детей до трех лет. Взрослым такие плоды не нанесут вреда, а вот малышам их лучше давать в минимальных количествах.