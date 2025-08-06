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06 августа 2025 в 08:05

Биолог рассказал, почему маленьким детям нельзя есть ранние арбузы и дыни

Биолог Наполов: в ранних арбузах и дынях содержится слишком много нитратов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ранних арбузах и дынях может быть превышено содержание нитратов, что особенно опасно для детей до трех лет, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. По словам биолога, взрослым такие плоды не нанесут вреда, а вот малышам их лучше давать в минимальных количествах.

При выращивании ранних арбузов и дынь применяются азотные удобрения, которые растения усваивают в нитратной форме. Все продукты, прежде чем поступить в торговые сети, проходят контроль Роспотребнадзора. В ранних арбузах и дынях может содержаться предельно допустимое, пограничное количество нитратов. Употребление таких арбузов или дынь в больших количествах способно привести к расстройству желудка, возможно, аллергической реакции, повышению температуры, и его стоит ограничивать для детей до трех лет. В организме взрослого человека есть ферменты, разлагающие нитраты, а у детей эти ферменты либо не вырабатываются, либо вырабатываются в недостаточном количестве, — пояснил Наполов.

Он отметил, что определить, содержит ли арбуз или дыня высокий уровень нитратов, можно только в специально оборудованной лаборатории. По его словам, на вкус или по внешнему виду это сделать невозможно. Биолог посоветовал покупать ранние арбузы и дыни в официальных торговых точках, где они точно прошли контроль на содержание нитратов.

Определить, содержит ли арбуз или дыня высокий уровень нитратов, можно только в специально оборудованной лаборатории. На вкус или по внешнему виду это сделать невозможно. Старайтесь покупать ранние арбузы и дыни в официальных торговых точках, где они точно прошли контроль на содержание нитратов. Или дождитесь пика сезона, когда будут продаваться арбузы и дыни, выращенные в открытом грунте, с минимальным применением азотных удобрений, а значит, и содержание нитратов в них будет минимальным, — резюмировал Наполов.

Ранее доцент кафедры диетологии РОСБИОТЕХа Юлия Онуфрийчук заявила, что людям с хронической сердечной недостаточностью, принимающим диуретики, опасно есть дыни и арбузы. По ее словам, для них такой прием пищи создает дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, осторожнее с этими продуктами следует быть людям с заболеваниями почек и диабетикам.

дыни
арбузы
нитраты
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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