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05 августа 2025 в 09:59

Стало известно, кому опасно есть дыни и арбузы

Доцент Онуфрийчук заявила, что арбузы опасно есть при сердечной недостаточности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Людям с хронической сердечной недостаточностью, принимающим диуретики, опасно есть дыни и арбузы, заявила LIFE.ru доцент кафедры диетологии РОСБИОТЕХа Юлия Онуфрийчук. По ее словам, для них такой прием пищи создает дополнительную нагрузку на сердце. Кроме того, осторожнее с этими продуктами следует быть людям с заболеваниями почек и диабетикам.

Основная опасность — высокая нагрузка на почки и выраженный мочегонный эффект. Арбузы и дыни следует ограничить людям с хронической болезнью почек (ХБП) третьей стадии, чтобы избежать отеков и повышения давления. При сниженной функции почек нарушается выведение калия, что может привести к аритмии, предупредила Онуфрийчук.

Больным сахарным диабетом она также посоветовала ограничить употребление арбуза и дыни. Эксперт пояснила, что они обладают высоким гликемическим индексом и способны быстро повышать уровень сахара в крови.

Биолог Виталий Наполов ранее заявил, что безопасные арбузы, то есть те, которые выращены в открытом грунте и обладают минимальным содержанием нитратов, массово поступят в продажу в России в первой декаде августа. По его словам, ни одна торговая сеть в стране не станет рисковать и торговать опасными плодами.

дыни
арбузы
заболевания
фрукты
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