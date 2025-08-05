Назван срок появления на прилавках на 100% безопасных арбузов

Безопасные арбузы, то есть те, которые выращены в открытом грунте и обладают минимальным содержанием нитратов, массово поступят в продажу в России в первой декаде августа, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. По словам биолога, ни одна торговая сеть в стране не станет рисковать и торговать опасными плодами.

Ни одна торговая сеть не будет торговать опасными арбузами. Но если мы говорим об арбузах с минимальным содержанием нитратов, то это плоды, выращенные в открытом грунте. Такие отечественные арбузы массово появятся в первой декаде августа. Это арбузы из Астраханской, Оренбургской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Дагестана, — пояснил Наполов.

Также он добавил, что уже с конца июня в российских магазинах появились арбузы из Ирана, Турции и Узбекистана. Однако, по его словам, именно отечественные арбузы, созревшие в естественных условиях, являются более вкусными и дешевыми.

С конца июня на торговых прилавках России появились арбузы из Ирана, Турции, Узбекистана. Но из-за того, что в стоимости арбуза очень большую долю занимает логистика, они не дешевые. Начало августа — это лучшее время для покупки арбузов, когда они сладкие, сочные и не переспевшие, — резюмировал Наполов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что зрелый арбуз имеет плотную блестящую корку и издает звонкий звук. Кроме того, по словам специалистов, мякоть плода должна быть красной и сочной, а семена — вызревшими и темного цвета.