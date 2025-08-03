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03 августа 2025 в 10:29

Россиянам дали советы по выбору зрелого арбуза

Роспотребнадзор: зрелый арбуз имеет плотную корку и издает звонкий звук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрелый арбуз имеет плотную блестящую корку и издает звонкий звук, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Кроме того, мякоть ягоды должна быть красной и сочной, а семена — вызревшими и темного цвета.

Зрелый арбуз издает звонкий звук при постукивании и обладает плотной блестящей коркой, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что перед употреблением арбуз нужно тщательно помыть, а разрезанные плоды хранить в холодильнике. В отношении дынь действуют примерно такие же правила, добавили в Роспотребнадзоре. Там указали, что при покупке от зрелой ягоды должен исходить приятный аромат, а при постукивании звук должен быть глухим.

Ранее в пресс-службе Роскачества сообщили, что употребление арбуза может принести вред детям, беременным и кормящим женщинам. Эксперты подчеркнули, что порции надо обязательно согласовывать с лечащим врачом. Детям с 2–3 лет допустимо начинать с 50–80 граммов, а при грудном вскармливании рекомендуется не более 200–300 граммов.

Арбуз содержит всего 30 килокалорий на 100 граммов и богат витамином С, калием, магнием и фолиевой кислотой. Однако взрослым не следует съедать более 400–500 граммов за один прием — переедание может привести к расстройствам пищеварения.

Россия
Роспотребнадзор
арбузы
дыни
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