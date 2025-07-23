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23 июля 2025 в 19:43

Вскрылись неожиданные факты о вреде арбузов

Роскачество предупредило, что беременных и детей нужно ограничить в арбузах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление арбуза может принести вред детям, беременным и кормящим женщинам, сообщила пресс-служба Роскачества. Эксперты подчеркнули, что порции надо обязательно согласовывать с лечащим врачом. Детям с 2–3 лет допустимо начинать с 50–80 граммов, а при грудном вскармливании рекомендуется не более 200–300 граммов.

Арбуз содержит всего 30 килокалорий на 100 граммов и богат витамином С, калием, магнием и фолиевой кислотой. Однако взрослым не следует съедать более 400–500 граммов за один прием — переедание может привести к расстройствам пищеварения.

Также специалисты Роскачества напомнили, что перед употреблением арбуз следует тщательно вымыть с мылом, не покупать плоды с трещинами и не есть белую часть корки — в ней могут скапливаться остатки удобрений. Нарезанный арбуз следует хранить в холодильнике не более суток.

Ранее председатель Ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин рассказал, что покупать арбузы можно в любое время года. По его словам, безопасность продукта зависит от производителя. В несезон к этому пункту нужно относиться максимально внимательно, посоветовал фермер. Он добавил, что астраханские арбузы созревают уже в июле.

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