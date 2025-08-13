Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 21:25

Суд удовлетворил иск по делу о катастрофе с танкерами в Черном море

Суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы о крушении танкеров в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Краснодарский арбитражный суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе. Инстанция постановила взыскать с ответчиков 404,3 млн рублей в качестве компенсации, передает РИА Новости.

Общая сумма взысканий по иску составляет около 404,3 млн рублей, — гласит сообщение суда.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края взыскал почти 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя затонувшего у Керчи танкера «Волгонефть-212». Соответствующий иск против компаний «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» подал Росприроднадзор.

Также администрация Анапы подала ходатайство об увеличении требований к судовладельцам и фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Исковые требования повышены до 647,4 млн рублей.

Росприроднадзор обвинил владельца «Волгонефти-212» в бездействии при ликвидации последствий аварии. Компания «Каматрансойл» не выполняет предусмотренные Кодексом торгового мореплавания обязательства по подъему затонувших фрагментов судна из акватории Керченского пролива, утверждали в ведомстве.

Керченский пролив
суды
иски
крушения
