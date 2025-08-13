Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США Трамп: Пашинян хвалил качество дорог в Армении по сравнению с США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хвастался лучшим качеством дорог в своей стране по сравнению с магистралями в Соединенных Штатах, рассказал на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп. Это произошло в ходе визита армянского политика в Вашингтон, передает Clash Report. Сам Трамп назвал заявление Пашиняна постыдным.

Он сказал, что дороги в Армении лучше, чем в Вашингтоне. Это обескураживает, — заявил президент США.

Ранее пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян сообщила, что Пашинян не будет принимать участия в заседании межправительственного совета стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за отпуска. Ереван представит вице-премьер Мгер Григорян.

Также в пресс-службе Кремля рассказали, что по инициативе Еревана президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках ЕАЭС. Также политик проинформировал Путина о результатах встречи с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.