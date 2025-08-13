Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:24

Россиянам назвали два простых способа защиты аккаунта на «Госуслугах»

Роскачество: от взлома аккаунта на «Госуслугах» поможет сложный пароль

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для того чтобы мошенники не смогли взломать аккаунт на «Госуслугах», необходимо придумать сложный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию, сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. В первом случае речь идет о комбинации из букв разных регистров, цифр и специальных символов, передает РИА Новости.

Двухфакторная аутентификация обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на ваш телефон или электронную почту, даже если злоумышленники узнают ваш пароль, — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что сотрудники МФЦ, банков и других учреждений никогда не будут запрашивать пароль или коды доступа по телефону или электронной почте. Эксперты призвали завершать подобные звонки.

До этого стало известно, что аферисты разработали новую схему мошенничества с использованием учетных записей портала «Госуслуги». Злоумышленники, получив доступ к аккаунту пользователя, могут использовать его для оформления налогового вычета на собственный счет. В МВД также отметили, что теперь вместо активных звонков мошенники рассылают сообщения о якобы произошедшем взломе аккаунта.

мошенники
Роскачество
происшествия
интернет
