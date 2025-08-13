«Никто не струсил»: генерал об участии чиновников без опыта в СВО

Отряд из российских чиновников проявил себя хорошо в ходе специальной военной операции, рассказал URA.RU их командир, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган. По его словам, многие госслужащие до этого не имели боевого опыта.

Я волновался, как поведут себя люди в реальной боевой ситуации, но никто не подвел, не струсил, не засомневался. На удивление, они очень хорошо себя проявили на фронте, — подчеркнул Каган.

Генерал рассказал, что госслужащие обладают высоким духом. По его словам, идейность и патриотизм стоят выше боевых навыков. Последние можно приобрести, а стремление защитить родину — нет, добавил Каган.

