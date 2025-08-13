Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Никто не струсил»: генерал об участии чиновников без опыта в СВО

Генерал Каган: отряд российских чиновников хорошо проявил себя в СВО

Михаил Каган Михаил Каган Фото: Сергей Старостин/ТАСС

Отряд из российских чиновников проявил себя хорошо в ходе специальной военной операции, рассказал URA.RU их командир, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган. По его словам, многие госслужащие до этого не имели боевого опыта.

Я волновался, как поведут себя люди в реальной боевой ситуации, но никто не подвел, не струсил, не засомневался. На удивление, они очень хорошо себя проявили на фронте, — подчеркнул Каган.

Генерал рассказал, что госслужащие обладают высоким духом. По его словам, идейность и патриотизм стоят выше боевых навыков. Последние можно приобрести, а стремление защитить родину — нет, добавил Каган.

Ранее бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что Россия с честью и уважением одерживает победу в рамках СВО на Украине. Крым и четыре новых региона навсегда останутся частью РФ, отметил американский военный.

Также аналитик Франц-Штефан Гади указал на превосходство России в противостоянии дронов. Военнослужащие ВС РФ значительно усовершенствовали тактику применения беспилотников в ходе СВО, добавил эксперт.

