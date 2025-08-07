На Западе отметили превосходство России в войне дронов Аналитик Гади: ВС РФ достигли очень хороших успехов в операциях с беспилотниками

Военнослужащие Вооруженных сил России значительно усовершенствовали тактику применения беспилотников в ходе СВО, заявил австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади в интервью Der Tagesspiegel. По его оценке, это создает серьезные проблемы для ВСУ, которым необходимо срочно найти эффективные средства противодействия.

Россияне достигли очень хороших успехов в проведении военных операций с применением беспилотников. Преимущество в БПЛА, которое имела Украина, отчасти сходит на нет, — сказал Гади.

Аналитик подчеркнул, что российское доминирование в сфере БПЛА усугубляет кадровый кризис украинской армии. ВСУ сложно эвакуировать или заменить раненых солдат на линии фронта, пояснил он. Эксперт добавил, что из-за постоянной угрозы атак дронов многие подразделения вынуждены месяцами оставаться на передовой без ротации.

Во время недавней поездки на фронт аналитик отметил у украинских военных признаки истощения и фрустрации. По его словам, бойцы жаловались на нехватку сил и редкие приказы об отступлении, что снижает их боеспособность.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ. Также армия ударила по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Поражение наносилось при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.