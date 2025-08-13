Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 20:43

UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте

Президент UFC Уайт анонсировал бой в Белом доме

Дэйн Уайт Дэйн Уайт Фото: Louis Grasse/Global Look Press

Белый дом примет первый в истории поединок Абсолютного бойцовского чемпионата 4 июля 2026 года, сообщил президент UFC Дэйн Уайт каналу CBS News. Бой приурочат ко Дню независимости США.

Это определенно произойдет. <…> Когда он [президент США Дональд Трамп] позвонил мне и попросил меня сделать это, он сказал: «Я хочу, чтобы Иванка [Трамп] (дочь главы США — NEWS.ru) была в центре всего этого», — рассказал Уайт журналистам.

Президент UFC планирует согласовать все детали с Трампом и его дочерью в конце августа 2025 года. По информации источника журналистов, в Белом доме рассчитывают, что поединок будет проведен.

Ранее в пресс-службе IBA Bare Knuckle анонсировали поездку экс-чемпиона UFC Джона Джонса в Москву. Предполагается, что спортсмен примет участие в турнире по боям на голых кулаках.

Также стало известно, что российский боец смешанного стиля Петр Ян победил американца Маркуса Макги в поединке UFC в Абу-Даби. Уточняется, что судьи проголосовали за это решение единогласно. Ян, как известно, одержал за свою профессиональную карьеру 19 побед и имел пять поражений.

UFC
США
Дональд Трамп
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков сообщил о количестве пострадавших при атаке дрона
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
ВСУ атаковали российский регион шестой раз за день
Котел скоро захлопнется: ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа
Северный флот назвал точное число участников масштабных учений
«Гей-триархат»: разоблачитель жены Макрона, раскрыла, кто правит Западом
Умер российский спортивный комментатор
UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте
Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье
Драка россиян из-за книги по эзотерике попала на видео
Следователь купила квартиру у пенсионерки с деменцией за 1,5 млн рублей
Отключили горячую воду: куда звонить и как добиться перерасчета?
Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»
В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто
Ротару, Виторган, Пугачева: как живут уехавшие за границу внуки звезд
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.