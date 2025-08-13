UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте Президент UFC Уайт анонсировал бой в Белом доме

Белый дом примет первый в истории поединок Абсолютного бойцовского чемпионата 4 июля 2026 года, сообщил президент UFC Дэйн Уайт каналу CBS News. Бой приурочат ко Дню независимости США.

Это определенно произойдет. <…> Когда он [президент США Дональд Трамп] позвонил мне и попросил меня сделать это, он сказал: «Я хочу, чтобы Иванка [Трамп] (дочь главы США — NEWS.ru) была в центре всего этого», — рассказал Уайт журналистам.

Президент UFC планирует согласовать все детали с Трампом и его дочерью в конце августа 2025 года. По информации источника журналистов, в Белом доме рассчитывают, что поединок будет проведен.

Ранее в пресс-службе IBA Bare Knuckle анонсировали поездку экс-чемпиона UFC Джона Джонса в Москву. Предполагается, что спортсмен примет участие в турнире по боям на голых кулаках.

Также стало известно, что российский боец смешанного стиля Петр Ян победил американца Маркуса Макги в поединке UFC в Абу-Даби. Уточняется, что судьи проголосовали за это решение единогласно. Ян, как известно, одержал за свою профессиональную карьеру 19 побед и имел пять поражений.