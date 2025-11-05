Более 10 человек погибли при столкновении поездов в Индии

Не менее 11 человек погибли, 20 пострадали при столкновении поездов в Индии, сообщило издание India Today. Отмечается, что пассажирский состав проехал на красный свет светофора и на скорости 60–70 км/ч врезался в грузовой поезд. В настоящее время проводится расследование случившегося.

В результате аварии погибли 11 человек, еще 20 получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее столкновение поезда с 18-колесным автовозом произошло в Шерце в американском штате Техас. По данным источника, в результате аварии на путях никто не пострадал, при этом сам поезд не сошел с рельсов.

До этого на северо-востоке Чехии десятки поездов остановились из-за кражи кабелей систем железнодорожной инфраструктуры. Частичное восстановление работы магистрали произошло лишь спустя несколько часов.

В октябре около 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в районе словацкого города Рожнява. Пассажиров постепенно вывели из составов, правоохранители координировали действия спасателей и обеспечивали безопасность.