Около 20 человек пострадали при столкновении поездов в европейской стране

Около 20 человек пострадали при столкновении поездов в европейской стране Около 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в словацкой Рожняве

Около 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в районе словацкого города Рожнявы, сообщила пресс-служба полиции страны. Пассажиров постепенно выводят из составов, правоохранители координируют действия спасателей и обеспечивают безопасность.

В районе города Рожнява произошло столкновение двух встречных экспресс-поездов, в которых находилось большое количество пассажиров. <…> Пострадали около 20 человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана. В результате ДТП погибших нет. На месте работают следователи, выясняют причины произошедшего.

В конце сентября водитель грузовика в Смоленской области проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что привело к столкновению с поездом. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. Двое сотрудников локомотивной бригады были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.