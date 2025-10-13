Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:34

Около 20 человек пострадали при столкновении поездов в европейской стране

Около 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в словацкой Рожняве

Фото: Frauke Scholz/Global Look Press

Около 20 человек пострадали при столкновении двух поездов в районе словацкого города Рожнявы, сообщила пресс-служба полиции страны. Пассажиров постепенно выводят из составов, правоохранители координируют действия спасателей и обеспечивают безопасность.

В районе города Рожнява произошло столкновение двух встречных экспресс-поездов, в которых находилось большое количество пассажиров. <…> Пострадали около 20 человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана. В результате ДТП погибших нет. На месте работают следователи, выясняют причины произошедшего.

В конце сентября водитель грузовика в Смоленской области проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что привело к столкновению с поездом. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. Двое сотрудников локомотивной бригады были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Словакия
поезда
столкновения
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Стало известно, какие важные для ЕС темы Каллас может поднять в Киеве
Экономист раскрыл новую мошенническую схему с лже-сотрудниками ФНС
В Кремле объяснили слова Медведева о поставках ракет Tomahawk
Лавров объяснил, почему экс-глава Сирии находится в России
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.