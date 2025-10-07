Пассажирский поезд столкнулся с фурой в российском регионе Никто не погиб при столкновении поезда с фурой в Татарстане

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что в результате ДТП погибших нет. На месте работают следователи, выясняются причины произошедшего.

На нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля КамАЗ, — говорится в сообщении.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задымлением локомотива на железнодорожной станции «Вологда-1». Из-за инцидента четыре пассажирских поезда были задержаны на 12–25 минут.

В конце сентября водитель грузовика в Смоленской области проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что привело к столкновению с поездом. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. Двое сотрудников локомотивной бригады были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.