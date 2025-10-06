Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 октября 2025 в 23:51

Пожар в электровозе стал причиной задержки поездов под Вологдой

Четыре поезда задержаны из-за возгорания локомотива в Вологодской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задымлением локомотива на железнодорожной станции «Вологда-1», сообщили в Telegram-канале ведомства. Из-за инцидента были задержаны четыре пассажирских поезда на 12–25 минут.

По предварительным данным, 6 октября на станции Вологда-1 во время стоянки произошло задымление локомотива грузового поезда. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Ранее российские беспилотные летательные аппараты «Герань» после модернизации впервые успешно атаковали движущийся железнодорожный состав на территории Украины. Инцидент произошел в Черниговской области, где по эшелону с топливом был нанесен удар в 150–200 километрах от границы.

Кроме того, сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в результате ДТП в районе станции Рыжиково в Руднянском районе. Столкновение поезда с грузовиком привело к сходу с рельсов шести вагонов с топливом. К ликвидации пожара привлекались более 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.

До этого стало известно, что водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что и привело к столкновению с поездом. Как заявил смоленский губернатор Василий Анохин, водитель грузового автомобиля погиб. Двое сотрудников локомотивной бригады госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

поезда
Вологда
прокуратура
Вологодская область
