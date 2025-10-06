Пожар в электровозе стал причиной задержки поездов под Вологдой

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задымлением локомотива на железнодорожной станции «Вологда-1», сообщили в Telegram-канале ведомства. Из-за инцидента были задержаны четыре пассажирских поезда на 12–25 минут.

По предварительным данным, 6 октября на станции Вологда-1 во время стоянки произошло задымление локомотива грузового поезда. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

