27 сентября 2025 в 07:28

Спасатели потушили пожар под Смоленском после ДТП с поездом и грузовиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в результате столкновения грузового поезда и большегрузного автомобиля в Смоленской области, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково в Руднянском районе.

Пожар полностью ликвидирован, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что столкновение поезда с грузовиком под Смоленском привело к сходу с рельсов и возгоранию шести вагонов с топливом. К ликвидации пожара были привлечены более 40 специалистов и 10 единиц спецтехники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

По предварительной информации, водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что и привело к столкновению с поездом. По словам главы региона Василия Анохина, водитель транспортного средства погиб. Двое сотрудников локомотивной бригады были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

