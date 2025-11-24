«Шаг в верном направлении»: глава Словакии поддержал план США по Украине Президент Словакии: план США по Украине является шагом в верном направлении

Новый план США по урегулированию украинского конфликта является шагом в верном направлении, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, которые приводит агентство TASR, предложенный Вашингтоном документ представляет собой наиболее реалистичный вариант завершения кризиса.

Конечно, нам еще предстоит, как всегда, много работы, но это большой шаг в верном направлении, — сказал Пеллегрини.

Президент Словакии отметил, что теперь необходимо соглашение между Россией и Украиной. Он добавил, что Братислава заинтересована в восстановлении отношений с Москвой после окончания украинского конфликта.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что если мирный план президента США Дональда Трампа по Украине сработает и стороны заключат соглашение, Россия выйдет из конфликта абсолютным победителем. Он считает, что при таком раскладе Москва укрепит свои позиции «морально и экономически».

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что американский мирный план призван остановить кровопролитие и сохранить украинский суверенитет. Он добавил, что соглашение должно быть приемлемым для всех участников и предотвращать риск повторной эскалации.