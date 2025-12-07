В базу «Миротворца» впервые внесли действующего президента страны Евросоюза Президента Словакии Пеллегрини внесли в базу «Миротворца» за поддержку России

В базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли президента Словакии Петера Пеллегрини. Он стал первым действующим главой государства из Евросоюза, оказавшимся в черном списке Киева.

Ресурс обвинил политика в действиях, направленных на поддержку России. Его персональные данные появились на портале в субботу, 6 декабря.

Ранее в базе «Миротворца» оказалась несовершеннолетняя девочка из России. 11-летнюю Полину обвинили, в частности, в распространении идей и якобы покушении на территориальную целостность Украины. На сайте также были опубликованы личные данные ее матери и бабушки.

До этого российская велогонщица Яна Бурлакова была включена в базу данных «Миротворец» за «попытку нарушить суверенитет Украины» и участие в форуме «Россия — спортивная держава». Она является заслуженным мастером спорта России, чемпионкой мира (2024) и Европы (2025) в гите на 500 метров.

Также в базе «Миротворца» оказалась и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Основанием для включения послужила публичная поддержка спортсменкой СВО.