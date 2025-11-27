День матери
27 ноября 2025 в 08:09

Испытания поезда закончились смертью 11 человек

В Китае проводивший испытания поезд насмерть сбил 11 строителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В китайском городе Куньмин испытательный поезд сбил строительную бригаду, находившуюся на железнодорожных путях, в результате чего погибли 11 человек, а еще двое получили травмы, сообщает Weibo. После происшествия была немедленно активирована система экстренного реагирования. Спасательные операции организовали совместно железнодорожные службы и местные органы власти.

Поезд № 55537, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции Лоянчжэнь городского округа Куньмин сбил строителей, вышедших на пути. В результате погибли 11 человек, еще двое получили травмы, — сказано в сообщении.

Сейчас движение поездов на станции Лоянчжэнь уже восстановлено. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специализированные ведомства приступили к расследованию обстоятельств инцидента.

Ранее на регулируемом железнодорожном переезде около станции Курагино в Красноярском крае произошло столкновение автомобиля ВАЗ с поездом. Фотографии с места происшествия показывают серьезные повреждения автомобиля. По данным местной прокуратуры, водитель остался жив, но получил тяжелые травмы. Отмечается, что столкновение произошло во время движения локомотива.

Китай
поезда
трагедии
смерти
