Испытания поезда закончились смертью 11 человек

В китайском городе Куньмин испытательный поезд сбил строительную бригаду, находившуюся на железнодорожных путях, в результате чего погибли 11 человек, а еще двое получили травмы, сообщает Weibo. После происшествия была немедленно активирована система экстренного реагирования. Спасательные операции организовали совместно железнодорожные службы и местные органы власти.

Поезд № 55537, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции Лоянчжэнь городского округа Куньмин сбил строителей, вышедших на пути. В результате погибли 11 человек, еще двое получили травмы, — сказано в сообщении.

Сейчас движение поездов на станции Лоянчжэнь уже восстановлено. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Специализированные ведомства приступили к расследованию обстоятельств инцидента.

