18 ноября 2025 в 15:16

ВАЗ смяло в лепешку после столкновения с поездом

В Красноярском крае ВАЗ столкнулся с поездом

Фото: t.me/zstproc
На регулируемом железнодорожном переезде в Краснодарском крае около станции Курагино ВАЗ столкнулся с поездом, сообщается в Telegram-канале западно-сибирской транспортной прокуратуры. Судя по фото с места происшествия, автомобиль был сильно помят.

По предварительным данным, сегодня около 14 часов местного времени на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Курагино в Курагинском районе Красноярского края произошло столкновение локомотива с автомобилем марки ВАЗ, — отметили в прокуратуре.

По информации ведомства, водитель выжил, но получил серьезные травмы. Отмечается, что локомотив столкнулся с авто в движении. Все детали случившегося выясняются.

Ранее молодая россиянка из Башкирии выпала на полном ходу машины «Жигули» в городе Октябрьском. По данным источника, 19-летняя студентка познакомилась с парнем и его «корешем-водителем». Компания каталась по городу, пока не произошел инцидент около ночного клуба. Девушка была на заднем сидении и уснула, поскольку, предварительно, была пьяна. Когда хозяин машины попросил друга перепарковать автомобиль, тот на повороте решил дрифтовать. Спящая пассажирка вылетела на дорогу.

