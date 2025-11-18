ВАЗ смяло в лепешку после столкновения с поездом В Красноярском крае ВАЗ столкнулся с поездом

На регулируемом железнодорожном переезде в Краснодарском крае около станции Курагино ВАЗ столкнулся с поездом, сообщается в Telegram-канале западно-сибирской транспортной прокуратуры. Судя по фото с места происшествия, автомобиль был сильно помят.

По предварительным данным, сегодня около 14 часов местного времени на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции Курагино в Курагинском районе Красноярского края произошло столкновение локомотива с автомобилем марки ВАЗ, — отметили в прокуратуре.

По информации ведомства, водитель выжил, но получил серьезные травмы. Отмечается, что локомотив столкнулся с авто в движении. Все детали случившегося выясняются.

