03 ноября 2025 в 08:08

В Европе произошел железнодорожный коллапс

В Чехии остановились десятки поездов из-за кражи на железной дороге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На северо-востоке Чехии десятки поездов остановились из-за кражи кабелей систем железнодорожной инфраструктуры, сообщает портал Seznam Zpravy. Чрезвычайное происшествие случилось на железнодорожном участке между Оломоуцем и Остравой.

Движение составов с сотнями пассажиров было прервано вечером 2 ноября. Частичное восстановление работы магистрали произошло спустя несколько часов. Полное устранение последствий инцидента планируется завершить 3 ноября.

Правоохранительные органы задержали трех подозреваемых в совершении преступления. По информации чешских СМИ, злоумышленники обрезали и похитили значительный объем кабелей, необходимых для функционирования стрелочных переводов, светофоров и других критически важных элементов системы обеспечения безопасности железнодорожного движения.

Ранее сообщилось, что объем грузовых перевозок по железным дорогам Эстонии в августе 2025 года сократился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 321 тыс. тонн. Пассажирские перевозки также продемонстрировали снижение на 7,1%, достигнув показателя в 606 тыс. человек. Отрицательная динамика в грузовой сфере сохраняется на протяжении нескольких лет: в 2024 году спад составил 30,1%, а в 2023 году — 43%.

